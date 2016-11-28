Інформація про замінування пивзаводу у Києві не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В результаті перевірки пивзаводу у Києві, розташованому на вулиці Богатирська, будь-яких вибухонебезпечних речовин, пристроїв або предметів не виявлено. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Працівники поліції закінчили перевірку “замінованого” пивзаводу. В результаті перевірки жодного небезпечного предмету чи речовини не виявлено. Евакуація співробітників підприємства проводилася частково.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Києві невідомий замінував пивзавод з вимогою викупу.