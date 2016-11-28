Информация о заминировании пивзавода в Киеве не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В результате проверки пивзавода в Киеве, расположенного на улице Богатырская, никаких взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружили. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Работники полиции закончили проверку "заминированного" пивзавода. В результате проверки ни одного опасного предмета или вещества не обнаружили. Эвакуация сотрудников предприятия проводилась частично.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Киеве неизвестный заминировал пивзавод с требованием выкупа.