Информация о заминировании пивзавода в Киеве не подтвердилась

Работники полиции закончили проверку "заминированного" пивзавода. В результате проверки ни одного опасного предмета или вещества не обнаружили. Эвакуация сотрудников предприятия проводилась частично.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Киеве неизвестный заминировал пивзавод с требованием выкупа.