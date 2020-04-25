Інфікованого коронавірусом футболіста ввели в кому
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. 23-річний півзахисник ФК "Монпельє" Жуніор Самбія був поміщений в штучну кому після зараження COVID-19, передає УНН з посиланням на "Le Parisien".
Самбія став першим гравцем французької Ліги 1, який отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його стан оцінюється, як стабільний.
“Він переніс три дні важкої діареї, а на наступний день пішов в лікарню, де отримав негативний результат тесту на коронавірус. Він повинен був виїхати в середу, але його стан ускладнився через проблеми з дихальною системою. Я думаю, зараження відбулося при зміні лікарень. Зараз його стан оцінюється як стабільний, він не погіршився і не покращився”, — сказав агент гравця Фредерік Герра.
Відзначимо, в активі футболіста 22 поєдинки, 1 гол та результативний пас в цьому сезоні.