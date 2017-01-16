Інавгурація Д.Трампа буде найдорожчою за всю історію США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа коштуватиме 90 млн дол. та стане найдорожчою в історії американських президентів, передає УНН з посиланням на Independent.
Присяга Д.Трампа відбудеться 20 січня та стане, як пообіцяв новообраний президент, “дуже елегантним днем”.
Зазначається, що на цю подію інавгураційний комітет витратить більше, ніж за попередніх президентів США. Для порівняння, інавгурації чинного президента США Барака Обама обійшлися у 42 млн дол. у 2013 році й у 54 млн дол. у 2009.
“Інтонація урочистостей буде набагато більш поетичною, ніж святкування наче у цирку з нагоди коронації. Він (Д.Трамп. — ред.) дійсно хотів, щоб ця подія була про людей, а не про нього”, — зазначив голова республіканського інавгураційного комітету Том Баррак.
Як повідомляв УНН, у США розпочався тиждень протестів проти інавгурації Д.Трампа.