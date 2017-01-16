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Инаугурация Д.Трампа будет самой дорогой за всю историю США - СМИ

Инаугурация Д.Трампа будет самой дорогой за всю историю США - СМИ

Киев • УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа будет стоить 90 млн долл. и станет самой дорогой в истории американских президентов, передает УНН со ссылкой на Independent.

Присяга Д.Трампа состоится 20 января и станет, как пообещал новоизбранный президент, "очень элегантным днем".

Отмечается, что на это событие инаугурационный комитет потратит больше, чем при предыдущих президентах США. Для сравнения, инаугурациии действующего президента США Барака Обамы обошлись в 42 млн долл. в 2013 году и в 54 млн долл. в 2009 году.

"Интонация торжеств будет гораздо более поэтической, чем празднование как в цирке по случаю коронации. Он (Д.Трамп. - ред.) действительно хотел, чтобы это событие было о людях, а не о нем", - отметил глава республиканского инаугурационного комитета Том Баррак.

Как сообщал УНН, в США началась неделя протестов против инаугурации Д.Трампа.

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