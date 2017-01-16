Инаугурация Д.Трампа будет самой дорогой за всю историю США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа будет стоить 90 млн долл. и станет самой дорогой в истории американских президентов, передает УНН со ссылкой на Independent.
Присяга Д.Трампа состоится 20 января и станет, как пообещал новоизбранный президент, "очень элегантным днем".
Отмечается, что на это событие инаугурационный комитет потратит больше, чем при предыдущих президентах США. Для сравнения, инаугурациии действующего президента США Барака Обамы обошлись в 42 млн долл. в 2013 году и в 54 млн долл. в 2009 году.
"Интонация торжеств будет гораздо более поэтической, чем празднование как в цирке по случаю коронации. Он (Д.Трамп. - ред.) действительно хотел, чтобы это событие было о людях, а не о нем", - отметил глава республиканского инаугурационного комитета Том Баррак.
Как сообщал УНН, в США началась неделя протестов против инаугурации Д.Трампа.