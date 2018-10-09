Імпортери будматеріалів констатують зростання вартості товарів

Зокрема, як розповіли у коментарі сайту 24 представники компанії-імпортера покрівельних матеріалів з Європи, цієї осені вже подорожчала керамічна черепиця, габаритний і вартісний товар, що не виробляється в Україні, а основні постачальники це Польща, Німечина і Угорщина.

Найбільше на ціну впливає зростання курсу валют і логістика з заводів-виробників. Імпортери прогнозують зростання вартості продукції – а отже, і цін на нову нерухомість –до Нового року. Далі – спад будівельного сезону, і можлива зміна цін від виробників.

Як повідомляв УНН, експерти та забудовники попереджають, що вартість житла у новобудовах зростатиме. Як розповіла директор Департаменту маркетингу і продажів компанії “Київміськбуд” Тетяна Маркова це пов’язане зі зростанням вартості будівельних матеріалів, а також з підвищенням середньої заробітної плати у будівельній галузі.

Однак, попри зростання вартості квадратного метра у “Київміськбуді” констатують високий попит на житло. Для зручності інвесторів забудовник пропонує різноманітні фінансові інструменти: іпотека, розстрочка, а також знижки за умови стовідсоткової оплати.