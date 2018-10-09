Импортеры стройматериалов констатируют рост стоимости товаров

В частности, как рассказали в комментарии сайту 24 представители компании-импортера кровельных материалов из Европы, этой осенью уже подорожала керамическая черепица, габаритный и дорогостоящий товар не производится в Украине, а основные поставщики это Польша, Германия и Венгрия.

Больше всего на цену влияет рост курса валют и логистика из заводов-производителей. Импортеры прогнозируют рост стоимости продукции - а значит, и цен на новую недвижимость -до Нового года. Далее - спад строительного сезона, и возможное изменение цен от производителей.

Как сообщал УНН, эксперты и застройщики предупреждают, что стоимость жилья в новостройках будет расти. Как рассказала директор Департамента маркетинга и продаж компании "Киевгорстрой" Татьяна Маркова это связано с ростом стоимости строительных материалов, а также с повышением средней заработной платы в строительной отрасли.

Однако, несмотря на рост стоимости квадратного метра в "Киевгорстрое" констатируют высокий спрос на жилье. Для удобства инвесторов застройщик предлагает различные финансовые инструменты: ипотека, рассрочка, а также скидки при условии стопроцентной оплаты.