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Ілон Маск розповів, коли розпочнуться поставки Tesla Cybertruck

Ілон Маск розповів, коли розпочнуться поставки Tesla Cybertruck

Київ • УНН

 • 119521 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Генеральний директор Tesla Ілон Маск зазначив, що компанія сподівається розпочати поставки електричного пікапа Cybertruck, у середині 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Як відомо, спочатку Tesla анонсувала Cybertruck у 2019 році з метою розпочати виробництво наприкінці 2021 року.

У серпні 2021 року компанія оголосила про відстрочку до 2022 року. При цьому, конкуренти Tesla Ford і Rivian, випустили власні електричні пікапи, і Ford заявила, що планує виготовити 150 000 F-150 Lightning у 2023 році.

Однією з визначальних особливостей Cybertruck є його незвичайний "квадратний" дизайн.

У компанії, очевидно, виникли проблеми з тим, щоб зробити дизайн безпечним для використання. Наприклад, наприкінці 2021 року Маск написав у Twitter, що його турбує склоочисник пікапа. Зараз це одна гігантська рука, яка має очищати все лобове скло одним рухом.

Він не уточнив, що Tesla залишилося зробити, щоб вивести Cybertruck на дорогу, але за останні кілька місяців у компанії виникли проблеми з виробництвом навіть уже випущених автомобілів Model S, X, 3 і Y — оскільки фабрика, яку вона відкрила в Шанхаї, неодноразово закривалася через Covid-19. Це спричинило падіння виробництва, про яке Маск повідомляв у звітах про прибутки за другий квартал.

Маск зазначав, що у Tesla немає проблеми з попитом, але, є проблема з виробництвом.

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