Илон Маск рассказал, когда начнутся поставки Tesla Cybertruck

Детали

Как известно, первоначально Tesla анонсировала Cybertruck в 2019 году с целью начать производство в конце 2021 года.

В августе 2021 года компания объявила об отсрочке до 2022 года. При этом конкуренты Tesla Ford и Rivian выпустили собственные электрические пикапы, и Ford заявила, что планирует изготовить 150 000 F-150 Lightning в 2023 году.

Одной из определяющих особенностей Cybertruck является его необычный "квадратный" дизайн.

У компании, очевидно, возникли проблемы с тем, чтобы сделать дизайн безопасным для использования. К примеру, в конце 2021 года Маск написал в Twitter, что его беспокоит стеклоочиститель пикапа. Сейчас это одна гигантская рука, которая должна очищать все лобовые стекла одним движением.

Он не уточнил, что Tesla осталось сделать, чтобы вывести Cybertruck на дорогу, но за последние несколько месяцев у компании возникли проблемы с производством даже уже выпущенных автомобилей Model S, X, 3 и Y — поскольку фабрика, которую она открыла в Шанхае, неоднократно закрывалась из-за Covid-19. Это привело к падению производства, о котором Маск сообщал в отчетах о прибылях за второй квартал.

Маск отмечал, что у Tesla нет проблемы со спросом, однако, есть проблема с производством.

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