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І.Насалик: законтрактоване на травень українськими компаніями вугілля має надійти з ПАР

Київ • УНН

 • 21870 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Законтрактоване на травень українськими компаніями вугілля має надійти з Південно-Африканської Республіки. Про це УНН повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Вже є на травень законтрактовані (поставки вугілля - ред.)... з Південно-Африканської Республіки", - сказав він.

І.Насалик уточнив, що мова йде про приватні українські енергогенеруючі компанії, які законтрактували на травень поставки вугілля з ПАР.

Водночас міністр не уточнив, про які обсяги вугілля йдеться.

Крім того, він додав, що на сьогодні ситуація з вугіллям на складах ТЕС і ТЕЦ є стабільною.

Нагадаємо, у Кабміні обговорили можливість започаткування вугільної біржі.

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