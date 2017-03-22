І.Насалик: законтрактоване на травень українськими компаніями вугілля має надійти з ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Законтрактоване на травень українськими компаніями вугілля має надійти з Південно-Африканської Республіки. Про це УНН повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.
"Вже є на травень законтрактовані (поставки вугілля - ред.)... з Південно-Африканської Республіки", - сказав він.
І.Насалик уточнив, що мова йде про приватні українські енергогенеруючі компанії, які законтрактували на травень поставки вугілля з ПАР.
Водночас міністр не уточнив, про які обсяги вугілля йдеться.
Крім того, він додав, що на сьогодні ситуація з вугіллям на складах ТЕС і ТЕЦ є стабільною.
Нагадаємо, у Кабміні обговорили можливість започаткування вугільної біржі.