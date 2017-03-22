И.Насалик: законтрактованный на май украинскими компаниями уголь должен поступить из ЮАР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Законтрактованный на май украинскими компаниями уголь должен поступить из Южно-Африканской Республики. Об этом УНН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Уже есть на май законтрактованые (поставки угля - ред.) ... Из Южно-Африканской Республики", - сказал он.
И.Насалик уточнил, что речь идет про частные украинские энергогенерирующие компании, которые законтрактовали на май поставки угля из ЮАР.
В то же время министр не уточнил, о каких объемах угля идет.
Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день ситуация с углем на складах ТЭС и ТЭЦ стабильна.
Напомним, в Кабмине обсудили возможность открытия угольной биржи.