І.Луценко заявила про внесення до ВР законопроекту про Нацбюро фінбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Верховній Раді вноситься законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявила представник Президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Важливим кроком до створення сприятливого та справедливого бізнес-середовища є створення Національного бюро фінансової безпеки. Відповідний законопроект зареєстрований за номером 8157",- зазначила І.Луценко.
Зауважимо, що наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту.
Нагадаємо, П.Порошенко пропонує ВР заборонити давати громадянство засудженим до ув'язнення.