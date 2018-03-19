І.Луценко заявила про внесення до ВР законопроекту про Нацбюро фінбезпеки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Верховній Раді вноситься законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявила представник Президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Важливим кроком до створення сприятливого та справедливого бізнес-середовища є створення Національного бюро фінансової безпеки. Відповідний законопроект зареєстрований за номером 8157",- зазначила І.Луценко.

Зауважимо, що наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, П.Порошенко пропонує ВР заборонити давати громадянство засудженим до ув'язнення.

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