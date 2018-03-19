И.Луценко заявила о внесении в ВР законопроекта о Нацбюро финбезопасности

"Важным шагом к созданию благоприятной и справедливой бизнес-среды является создание Национального бюро финансовой безопасности. Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 8157", - отметила И.Луценко.

Отметим, что пока текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Напомним, П.Порошенко предлагает ВР запретить давать гражданство осужденным к заключению.