И.Луценко заявила о внесении в ВР законопроекта о Нацбюро финбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Верховную Раду вносится законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. Об этом во время заседания Согласительного совета заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Важным шагом к созданию благоприятной и справедливой бизнес-среды является создание Национального бюро финансовой безопасности. Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 8157", - отметила И.Луценко.
Отметим, что пока текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.
Напомним, П.Порошенко предлагает ВР запретить давать гражданство осужденным к заключению.