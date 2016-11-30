І.Геращенко: звільнення заручників до новорічних свят стане ключовим на зустрічі у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську ключовим стане питання звільнення заручників до новорічних свят. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
"Вважаємо, що питання звільнення заручників до новорічних свят має стати ключовим завданням для мінських груп. Л. Кучма ще раз наголосив, що за ініціативою украінської сторони питання звільнення заручників буде заслухано на ТКГ 7 грудня як пріорітетне. Процес звільнення має бути розблокований. Про це вчора дуже чітко заявили і міністри закордонних справ Німеччини і Франції", - написала вона.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група, а також підгрупи зустрінуться в Мінську 7 грудня.