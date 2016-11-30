И.Геращенко: освобождение заложников к новогодним праздникам станет ключевым на встрече в Минске

"Считаем, что вопрос освобождения заложников к новогодним праздникам должен стать ключевой задачей для минских групп. Л. Кучма еще раз подчеркнул, что по инициативе украинской стороны вопрос освобождения заложников будет заслушан на ТКГ 7 декабря как приоритетный. Процесс освобождения должен быть разблокирован. Об этом вчера очень четко заявили и министры иностранных дел Германии и Франции ", - написала она.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа, а также подгруппы встретятся в Минске 7 декабря .