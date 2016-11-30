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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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И.Геращенко: освобождение заложников к новогодним праздникам станет ключевым на встрече в Минске

Киев • УНН

 • 9346 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На следующей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске ключевым станет вопрос освобождения заложников к новогодним праздникам. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.

И.Геращенко: освобождение заложников к новогодним праздникам станет ключевым на встрече в Минске

"Считаем, что вопрос освобождения заложников к новогодним праздникам должен стать ключевой задачей для минских групп. Л. Кучма еще раз подчеркнул, что по инициативе украинской стороны вопрос   освобождения заложников будет заслушан на ТКГ 7 декабря как приоритетный. Процесс освобождения должен быть разблокирован. Об этом вчера очень четко заявили и министры иностранных дел Германии и Франции ", - написала она.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа, а также подгруппы встретятся в Минске 7 декабря .

Украинские Национальные Новости

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