І.Геращенко: українська сторона наполягає, аби до Різдва відбулося звільнення всіх заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Під час зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії, українська сторона наполягала на тому, щоб до Різдва відбулося звільнення всіх заручників. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
“Українська сторона наполягає, аби до Різдва відбулося звільнення всіх заручників! Потрібно негайно розблокувати процес звільнення заручників, це підтримують Німеччина і Франція. Але ж звільнення, дата звільнення повністю залежить від РФ, представник якої знову не дає конкретні відповіді і не готовий до рішень в ключовому гуманітарному питанні”, — повідомила І.Геращенко.
Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” у Мінську завершилася.
У переговорах у Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.
Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ “нормандської четвірки” до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України — Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.