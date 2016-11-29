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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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И.Геращенко: украинская сторона настаивает, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников

Киев • УНН

 • 7991 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во время встречи глав МИД Украины, Германии, Франции и России, украинская сторона настаивала на том, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.

И.Геращенко: украинская сторона настаивает, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников

"Украинская сторона настаивает, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников! Нужно немедленно разблокировать процесс освобождения заложников, это поддерживают Германия и Франция. Но освобождение, дата освобождения полностью зависит от РФ, представитель которой опять не дает конкретные ответы и не готов к решениям в ключевом гуманитарном вопросе", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.

В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель глав ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.

О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.

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