И.Геращенко: украинская сторона настаивает, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников

"Украинская сторона настаивает, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников! Нужно немедленно разблокировать процесс освобождения заложников, это поддерживают Германия и Франция. Но освобождение, дата освобождения полностью зависит от РФ, представитель которой опять не дает конкретные ответы и не готов к решениям в ключевом гуманитарном вопросе", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.

В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель глав ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.

О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.