И.Геращенко: украинская сторона настаивает, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во время встречи глав МИД Украины, Германии, Франции и России, украинская сторона настаивала на том, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Украинская сторона настаивает, чтобы до Рождества состоялось освобождение всех заложников! Нужно немедленно разблокировать процесс освобождения заложников, это поддерживают Германия и Франция. Но освобождение, дата освобождения полностью зависит от РФ, представитель которой опять не дает конкретные ответы и не готов к решениям в ключевом гуманитарном вопросе", - сообщила И.Геращенко.
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.
В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель глав ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.
Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.