Гвінея розпочала кампанію щеплення китайською вакциною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У столиці Гвінеї розпочали офіційну кампанію вакцинації проти COVID-19 китайською вакциною Sinovac. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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Першим вакцинується медичний персонал, релігійні працівники, люди на ключових посадах та старші за 65 років, заявив міністр охорони здоров'я Ремі Лама.
Вакцинація китайськими вакцинами Sinovac принесе більшу зручність медичній роботі та більше надії на боротьбу з епідемією, сказав Мохамед Конде, перший медичний працівник в країні, який отримав китайську вакцину.
Партія подарованих Китаєм вакцин проти COVID-19 прибула в Конакрі в середу, 3 березня.
У Гвінеї було зафіксовано 16 420 випадків COVID-19 із 93 смертю та 15 091 одужанням.
Нагадаємо
Раніше Максим Степанов заявляв про те, що перша партія доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії “Сіновак” (Sinovac Biotech, Китай), повинна прибути в Україну до 6 березня.