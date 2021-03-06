Гвинея начала кампанию прививки китайской вакциной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В столице Гвинеи начали официальную кампанию вакцинации против COVID-19 китайской вакциной Sinovac. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Первым вакцинируется медицинский персонал, религиозные работники, люди на ключевых должностях и старше 65 лет, заявил министр здравоохранения Реми Лама.
Вакцинация китайскими вакцинами Sinovac принесет большее удобство медицинской работе и больше надежды на борьбу с эпидемией, сказал Мохамед Конде, первый медицинский работник в стране, который получил китайскую вакцину.
Партия подаренных Китаем вакцин против COVID-19 прибыла в Конакри в среду, 3 марта.
В Гвинее было зафиксировано 16 420 случаев COVID-19 с 93 смертью и 15 091 выздоровлением.
Напомним
Ранее Максим Степанов заявлял о том, что первая партия доз вакцины против COVID-19 производства компании “Синовак” (Sinovac Biotech, Китай), должна прибыть в Украину до 6 марта.