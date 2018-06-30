Губернатор Ліпецької області написав, що Німеччина вилетіла з ЧС-2018 через розв'язання світових воєн

“Німеччина ганебно вилетіла з ЧС 2018 тільки тому, що на цій землі вони розв’язали дві світові війни і душі убитих ними десятків мільйонів жертв мстили і будуть мстити їм. Історія і час втрутилися”, — зазначив чиновник у Twitter 29 червня.

Через деякий час Корольов видалив твіт про виліт збірної Німеччини та пояснив появу оригінального твіту тим, що його нібито “хтось знову наляпав” через заздрість.

“Хтось знову мені в Твіттері наляпав... тепер про німців в футболі. Видно, цей „хтось“ міцно заздрить нам через продуктивну співпрацю з Німеччиною (інвестиції, СП і т.д). Дорожимо співпрацею з ними, як і з інвесторами! Так що не ляпайте! Не заважайте! Марно”, — вирішив додати губернатор.

Як повідомляв УНН, збірну Аргентини поселили біля будинку з зображенням Роналду, тепер там додали Мессі.