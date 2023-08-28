Грузія пропустила шістьох українців, які “застрягли” на російсько-грузинському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Грузія дозволила шістьом українцям перетнути кордон після того, як вони майже тиждень провели у буферній зоні. Грузинські прикордонники не надали додаткових умови чи пояснень ситуації. Про це повідомляє громадська організація UnMode, пише УНН.
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“Сьогодні всій групі українців офіційно дозволили перетнути кордон Грузії. Прикордонні служби не надали жодних додаткових умов чи пояснень”, - йдеться у повідомленні.
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Громадська організація зазначає, що зараз групу українців доставили до безпечного місця. Адже після понад тижня, проведеного під відкритим небом у буферній зоні між двома кордонами, хлопцям потрібен гарячий душ та їжа.
Протягом наступних днів UnMode зберігатиме інформаційну тишу щодо цієї ситуації, а потім зможе надати більш розгорнуті коментарі.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України працювало над поверненням шістьох громадян нашої держави, які наразі перебувають на російсько-грузинському кордоні. Зазначаються, що ці українці були вивезені з тимчасово окупованої території до росії.