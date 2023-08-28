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Грузия пропустила шестерых украинцев, которые "застряли" на российско-грузинской границе

Грузия пропустила шестерых украинцев, которые "застряли" на российско-грузинской границе

Киев • УНН

 • 665424 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Грузия позволила шестерым украинцам пересечь границу после того, как они почти неделю провели в буферной зоне. Грузинские пограничники не предоставили дополнительных условий или объяснений ситуации. Об этом сообщает общественная организация UnMode, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня всей группе украинцев официально разрешили пересечь границу Грузии. Пограничные службы не предоставили никаких дополнительных условий или объяснений”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Общественная организация отмечает, что сейчас группу украинцев доставили в безопасное место. Ведь после более недели, проведенной под открытым небом в буферной зоне между двумя границами, ребятам нужен горячий душ и еда.

В течение следующих дней UnMode будет сохранять информационную тишину по этой ситуации, а затем сможет предоставить более развернутые комментарии. 

Напомним

Министерство иностранных дел Украины работало над возвращением шестерых граждан нашего государства, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе. Отмечается, что эти украинцы были вывезены с временно оккупированной территории в россию.

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