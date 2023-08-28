Грузия пропустила шестерых украинцев, которые "застряли" на российско-грузинской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Грузия позволила шестерым украинцам пересечь границу после того, как они почти неделю провели в буферной зоне. Грузинские пограничники не предоставили дополнительных условий или объяснений ситуации. Об этом сообщает общественная организация UnMode, пишет УНН.
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“Сегодня всей группе украинцев официально разрешили пересечь границу Грузии. Пограничные службы не предоставили никаких дополнительных условий или объяснений”, - говорится в сообщении.
Детали
Общественная организация отмечает, что сейчас группу украинцев доставили в безопасное место. Ведь после более недели, проведенной под открытым небом в буферной зоне между двумя границами, ребятам нужен горячий душ и еда.
В течение следующих дней UnMode будет сохранять информационную тишину по этой ситуации, а затем сможет предоставить более развернутые комментарии.
Напомним
Министерство иностранных дел Украины работало над возвращением шестерых граждан нашего государства, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе. Отмечается, что эти украинцы были вывезены с временно оккупированной территории в россию.