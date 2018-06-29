Грози, шквали та град: в Україні очікується погіршення погодних умов

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні на території України, крім східних областей та Приазов'я, очікуються грози. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"29 червня в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних та центральних областях місцями сильні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди дуже сильний дощ", – йдеться в повідомленні.

У Київській області сьогодні очікують грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про пожежну небезпеку на території країни.

"29 червня-2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, 29 червня і Миколаївської областей переважно надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, у Києві очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. 

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