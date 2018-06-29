Грозы, шквалы и град: в Украине ожидается ухудшение погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня на территории Украины, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и Прикарпатье местами очень сильный дождь", – говорится в сообщении.
В Киевской области сегодня ожидают грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности на территории страны.
"29 июня-2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, 29 июня и Николаевской областей преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 29 июня, в Киеве ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.