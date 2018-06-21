Гройсман розповів, як уряд боротиметься з контрабандою

"Ми направимо від уряду до парламенту зміни до законодавства, які криміналізують контрабанду. Будуть також проведені інституційні посилення у роботі ДФС", - сказав Гройсман.



Як додав Гройсман, це не разова акція, тиск зменшуватись не буде, система боротьби з контрабандою буде вдосконалюватись.



За словами прем'єра, кошти, які вдасться залучити від боротьби з контрабандою, будуть направлені на потреби держави та українських громадян. Вони важливі також і для місцевих бюджетів.



Як повідомляв УНН, глава уряду попередив керівників митниць про проведення масштабної перевірки кожного відділення.