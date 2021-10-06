Гроші на популяризацію вакцинації від COVID-19 та застосування поліграфа у ДБР: порядок денний Кабміну

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Деталі

Тож, зокрема, уряд планує розглянути проект постанови Кабміну про виділення "25 000 тис. грн" для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Також на порядку денному - питання про внесення змін до Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у ДБР. Запропонованими змінами уточняється зміст окремих норм Порядку, впроваджуються терміни, застосування яких узгоджується з іншими актами законодавства, надається можливість проведення психофізіологічного дослідження з кандидатами на посади у ДБР за ініціативою конкурсної комісії.

Урядовці планують розглянути і проект постанови про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік. Загальна сума збільшення видатків за рахунок власних доходів становить 12,5 млрд грн, з яких на виплату проіндексованих пенсій відповідно до законодавства враховано додаткову суму (з урахуванням оплати послуг доставки) обсягом 5,1 млрд грн.

Також Кабмін, як очікується, розгляне проекти постанов про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, про затвердження Типової угоди про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр.

Окрім того, Кабмін планує розглянути розпорядження про утворення Державного податкового університету, про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року та будівництво комплексу посольства України в Турецькій Республіці.

Доповнення

Українці почали отримувати SMS-повідомлення про необхідність вакцинації від COVID-19. УНН вирішив з’ясувати, що ще входить до кампанії МОЗ з популяризації вакцинації населення від коронавірусу. Виявляється, туди входять вуличні інсталяції (у 5 містах) та просування у Facebook.