Громадянина Туреччини, розшукуваного Інтерполом, затримали в Одеському аеропорту

“Порушника виявили під час прикордонного контролю пасажирів рейсу „Стамбул-Одеса“. На громадянина Туреччини, який прилетів цим рейсом в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 29-річного іноземця розшукували правоохоронні органи Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за контрабанду наркотиків”, — йдеться у повідомленні.

На даний час затриманого передано представникам Національної поліції України для подальших правових дій.

Нагадаємо, 29 жовтня у аеропорту Києва затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол.