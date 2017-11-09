Громадянина Туреччини, розшукуваного Інтерполом, затримали в Одеському аеропорту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Громадянина Туреччини, який розшукувався у Франції за контрабанду наркотиків, затримали прикордонники Одеського загону у пункті пропуску "Одеса-авіа".Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Порушника виявили під час прикордонного контролю пасажирів рейсу „Стамбул-Одеса“. На громадянина Туреччини, який прилетів цим рейсом в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 29-річного іноземця розшукували правоохоронні органи Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за контрабанду наркотиків”, — йдеться у повідомленні.
На даний час затриманого передано представникам Національної поліції України для подальших правових дій.
Нагадаємо, 29 жовтня у аеропорту Києва затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол.