Гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом, задержали в Одесском аэропорту

“Нарушителя обнаружили во время пограничного контроля пассажиров рейса „Стамбул-Одесса“. На гражданина Турции, который прилетел этим рейсом в Украину, сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 29-летнего иностранца разыскивали правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков ”, - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанного передали представителям Национальной полиции Украины для дальнейших правовых действий.

Напомним, 29 октября в аэропорту Киева задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол.