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14:39 • 10234 просмотра

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Гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом, задержали в Одесском аэропорту

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Гражданина Турции, который разыскивался во Франции за контрабанду наркотиков, задержали пограничники Одесского отряда в пункте пропуска “Одесса-авиа” .Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

 

“Нарушителя обнаружили во время пограничного контроля пассажиров рейса „Стамбул-Одесса“. На гражданина Турции, который прилетел этим рейсом в Украину, сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 29-летнего иностранца разыскивали правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков ”, - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанного передали представителям Национальной полиции Украины для дальнейших правовых действий.

Напомним, 29 октября в аэропорту Киева задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол.

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