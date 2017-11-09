Гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом, задержали в Одесском аэропорту
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Гражданина Турции, который разыскивался во Франции за контрабанду наркотиков, задержали пограничники Одесского отряда в пункте пропуска “Одесса-авиа” .Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
“Нарушителя обнаружили во время пограничного контроля пассажиров рейса „Стамбул-Одесса“. На гражданина Турции, который прилетел этим рейсом в Украину, сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 29-летнего иностранца разыскивали правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков ”, - говорится в сообщении.
В настоящее время задержанного передали представителям Национальной полиции Украины для дальнейших правовых действий.
Напомним, 29 октября в аэропорту Киева задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол.