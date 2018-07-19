Греція звинуватила Росію в "постійній неповазі"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Міністерство закордонних справ Греції, коментуючи в середу заяву офіційного представника зовнішньополітичного відомства РФ Марії Захарової, стверджувало, що російське МЗС висловило “неповагу до країни”, а також нерозуміння сучасного світу, в якому держави можуть проводити незалежну політику. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Греції, інформує УНН.
Відповідна заява стала першою реакцією цього відомства після висилки двох російських дипломатів і заборони на в’їзд до Греції ще двом російським громадянам.
“Сьогоднішні заяви представника МЗС Росії є характерним прикладом неповаги до третьої країни і нерозумінням сучасного світу, в якому держави незалежно від їх розміру мають самостійність і можуть проводити незалежну, багатогранну і демократичну зовнішню політику”, — стверджував МЗС Греції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російського бізнесмена запідозрили у фінансуванні заворушень у Македонії
В Афінах вважають, що саме “подібний негативний образ мислення” спонукав російських дипломатів до втручання у внутрішні справи Греції, що призвело до їх висилки і заборони на в’їзд. У МЗС Греції підкреслили, що від самого початку розвитку ситуації Афіни намагалися не змішувати дії дипломатів зі російською зовнішньою політикою. Однак заяви Захарової, на думку грецького зовнішньополітичного відомства, свідчать про спроби Москви виправдати “незаконні дії”.
“Постійна неповага до Греції має припинитися. Ніхто не може і не має права втручатися у внутрішні справи Греції”, — заявили у МЗС.
Грецьке відомство назвало голослівними заяви про те, що рішення вислати дипломатів було прийнято Афінами під тиском інших країн, включаючи Велику Британію і США. “Голослівні твердження, відповідно до яких дане рішення було прийнято під тиском третьої сторони, не гідні коментування та показують менталітет людей, які не розуміють принципів і цінностей грецької зовнішньої політики”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін як російський лідер особисто несе відповідальність за втручання в американські президентські вибори 2016 року.