Гравця "Зорі" вдруге поспіль визнано найкращим футболістом туру УПЛ

КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до спеціальної експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 17-го туру турніру, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.