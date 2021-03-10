Гравця "Зорі" вдруге поспіль визнано найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до спеціальної експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 17-го туру турніру, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
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За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Зорі” Олександр Гладкий, який випередив одноклубника Аллахяра, а також чернігівців Андрія Тотовицького і Єгора Картушова.
До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Ігор Яворський, Анатолій Чанцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо.
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