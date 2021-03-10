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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56062 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77006 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111010 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146467 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196402 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193801 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280255 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143186 просмотра

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Игрок "Зари" второй раз подряд признан лучшим футболистом тура УПЛ

Игрок "Зари" второй раз подряд признан лучшим футболистом тура УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в специальную экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 17-го тура турнира, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

По итогам голосования победу одержал нападающий “Зари” Александр Гладкий, который опередил одноклубника Аллахяра, а также черниговцев Андрея Тотовицкого и Егора Картушова.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо.

Напомним

Иранский нападающий признан лучшим футболистом тура УПЛ.

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