Гравця "Мотору" вдруге поспіль визнано кращим гандболістом року в Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Одного із лідерів запорізького ГК “Мотор” Айденаса Малашінскаса було обрано кращим гандболістом Литви в 2017 році, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу Литви.
Другий раз поспіль кращим гравцем 2017 року Литви оголошено саме Малашінскаса, який допоміг “Мотору” пробитися до плей-оф нинішньої Ліги чемпіонів.
У складі українського чемпіона гравець відіграв 9 поєдинків у 2017 році в яких відзначився 62 голами.
Зазначимо і результативність Малашінскаса за “Мотор” — в 10 іграх Ліги чемпіонів спортсмен відзначився 47 м’ячами, що є першим показником в українському колективі.
Нагадаємо, що “Мотор” достроково вирішив завдання виходу в плей-оф Ліги чемпіонів.