Грали на пониженні і хотіли створити вантажного монополіста: ексспівробітник "Укрзалізниці" назвав помилки Жмака

ukru
21:00 • 26231 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 59551 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 52033 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 96941 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 62438 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95949 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116217 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144606 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184129 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311631 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103276 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101202 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 104320 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100414 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 93952 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58420 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311632 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245815 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339490 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332944 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63689 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109987 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110783 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107747 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121174 перегляди
Актуальне
Грали на пониженні і хотіли створити вантажного монополіста: ексспівробітник "Укрзалізниці" назвав помилки Жмака

Грали на пониженні і хотіли створити вантажного монополіста: ексспівробітник "Укрзалізниці" назвав помилки Жмака

Київ • УНН

 • 15031 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Відставка комерційного директора "Укрзалізниці" (УЗ) Іраклі Езугбая і очікувана відставка глави держкомпанії Володимира Жмака - наслідок низки помилок цього менеджменту. Про це у коментарі УНН розповів ексдиректор з розвитку бізнесу в "УЗ" Андрій Рязанцев.

Цитата

"Жмак повинен був провести зміну команди, але цього не зробив. Він залишив у правлінні людей, які були до нього і це зіграло з ним "злий жарт". По всіх напрямках ми бачимо з вами (проблеми - ред), це стосується і фінансів, в тому числі. Сьогодні виникає маса питань по боргах компанії, зокрема перед Ощадбанком РФ, які потрапили з якихось причин у суди замість того, щоб бути погашеними із запропонованим дисконтом", - зазначив Рязанцев.

Деталі

Жмак відповідальний за всю свою команду і ті збитки, які "УЗ" зазнала в минулому році. Відставка Езугбая не виправдовує дій глави держкомпанії, вважає він.

"З моєї точки зору, Езугбая подав у відставку, щоб врятувати Володимира Жмака, але мені здається, що відповідальність у цієї команди загальна. Вони прийшли разом і Езугбая привів ніхто інший як Жмак, а обидва при цьому "корінням" вихідці з команди Михайла Саакашвілі. Жмак зараз несе відповідальність не тільки за тих, кого він привів, а й тих, кого залишив в правлінні. Вони намагалися створити вантажного оператора "Карго", але це була мало не провокація, тому що в такому вигляді, як вони намагалися це створити - це повне протиріччя угоді з ЄС і стратегії компанії. Потрібно було виділити окрему інфраструктурну вертикаль, а вони створювали ще одного монополіста", - розповів Рязанцев.

Він упевнений, що за фінансовий провал "УЗ" у другому півріччі 2020 року потрібно питати з голови держкомпанії.

"Напевно не весь фінансовий провал, який був в минулому році на відповідальності Жмака, але що стосується другого півріччя, яке зазвичай дає компанії додатковий дохід у сезон вантажоперевезень - в минулому році ми цього не бачили, тому що вони активно грали на пониженні вартості рухомого складу "УЗ", - пояснює ексспівробітник "УЗ".

Доповнення

Сьогодні 15 березня Наглядова рада "Укрзалізниці" мала розглянути компетентність Володимира Жмака займаній посаді керівника держкомпанії, але Жмак різко захворів.

18 березня його чекали на засіданні спеціальної Тимчасової слідчої комісії (ТСК), але варто припустити, що і туди Жмак не піде, пославшись на лікарняний.

11 березня у відставку подав член правління "УЗ" Іраклі Езугбая, звинувачений в умисному заниженні тарифів на вантажоперевезення - основного джерела доходів держкомпанії.

Крім менеджменту "УЗ", питання у ТСК ймовірно будуть і до правоохоронців, які повинні були стежити за ситуацією в держкомпанії.

Зокрема це стосується НАБУ, яке в жовтні минулого року уклало з "УЗ" Меморандум про спільну боротьбу з корупцією, але замість цього проявляло "мовчазну згоду". Відповідальним за напрямок був детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, якого зараз зараховують до можливих протиправних схем в "УЗ".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79