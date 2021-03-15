Грали на пониженні і хотіли створити вантажного монополіста: ексспівробітник "Укрзалізниці" назвав помилки Жмака

Цитата

"Жмак повинен був провести зміну команди, але цього не зробив. Він залишив у правлінні людей, які були до нього і це зіграло з ним "злий жарт". По всіх напрямках ми бачимо з вами (проблеми - ред), це стосується і фінансів, в тому числі. Сьогодні виникає маса питань по боргах компанії, зокрема перед Ощадбанком РФ, які потрапили з якихось причин у суди замість того, щоб бути погашеними із запропонованим дисконтом", - зазначив Рязанцев.

Деталі

Жмак відповідальний за всю свою команду і ті збитки, які "УЗ" зазнала в минулому році. Відставка Езугбая не виправдовує дій глави держкомпанії, вважає він.

"З моєї точки зору, Езугбая подав у відставку, щоб врятувати Володимира Жмака, але мені здається, що відповідальність у цієї команди загальна. Вони прийшли разом і Езугбая привів ніхто інший як Жмак, а обидва при цьому "корінням" вихідці з команди Михайла Саакашвілі. Жмак зараз несе відповідальність не тільки за тих, кого він привів, а й тих, кого залишив в правлінні. Вони намагалися створити вантажного оператора "Карго", але це була мало не провокація, тому що в такому вигляді, як вони намагалися це створити - це повне протиріччя угоді з ЄС і стратегії компанії. Потрібно було виділити окрему інфраструктурну вертикаль, а вони створювали ще одного монополіста", - розповів Рязанцев.

Він упевнений, що за фінансовий провал "УЗ" у другому півріччі 2020 року потрібно питати з голови держкомпанії.

"Напевно не весь фінансовий провал, який був в минулому році на відповідальності Жмака, але що стосується другого півріччя, яке зазвичай дає компанії додатковий дохід у сезон вантажоперевезень - в минулому році ми цього не бачили, тому що вони активно грали на пониженні вартості рухомого складу "УЗ", - пояснює ексспівробітник "УЗ".

Доповнення

Сьогодні 15 березня Наглядова рада "Укрзалізниці" мала розглянути компетентність Володимира Жмака займаній посаді керівника держкомпанії, але Жмак різко захворів.

18 березня його чекали на засіданні спеціальної Тимчасової слідчої комісії (ТСК), але варто припустити, що і туди Жмак не піде, пославшись на лікарняний.

11 березня у відставку подав член правління "УЗ" Іраклі Езугбая, звинувачений в умисному заниженні тарифів на вантажоперевезення - основного джерела доходів держкомпанії.

Крім менеджменту "УЗ", питання у ТСК ймовірно будуть і до правоохоронців, які повинні були стежити за ситуацією в держкомпанії.

Зокрема це стосується НАБУ, яке в жовтні минулого року уклало з "УЗ" Меморандум про спільну боротьбу з корупцією, але замість цього проявляло "мовчазну згоду". Відповідальним за напрямок був детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, якого зараз зараховують до можливих протиправних схем в "УЗ".