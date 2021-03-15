Играли на понижении и хотели создать грузового монополиста: экс-сотрудник “Укрзализныци” назвал ошибки Жмака

Цитата

“Жмак должен был провести смену команды, но этого не сделал. Он оставил в правлении людей, которые были до него и это сыграло с ним “злую шутку”. По всем направлениям мы видим с вами (проблемы – ред), это касается и финансов, в том числе. Сегодня возникает масса вопросов по долгам компании, в частности перед Сбербанком РФ, которые попали по каким-то причинам в суды вместо того, чтобы быть погашенными с предложенным дисконтом”, - отметил Рязанцев.

Детали

Жмак ответственен за всю свою команду и те убытки, которые “УЗ” понесла в прошлом году. Отставка Эзугбая не оправдывает действий главы госкомпании, считает он.

“С моей точки зрения, Эзугбая подал в отставку, чтоб спасти Владимира Жмака, но мне кажется, что ответственность у этой команды общая. Они пришли вместе и Эзугбая привел никто иной как Жмак, а оба при этом “корнями” выходцы из команды Михаила Саакашвили. Жмак сейчас несет ответственность не только за тех, кого он привел, но и тех, кого оставил в правлении. Они пытались создать грузового оператора “Карго”, но это была чуть ли не провокация, потому что в таком виде, как они пытались это создать – это полное противоречие соглашению с ЕС и стратегии компании. Нужно было выделить отдельную инфраструктурную вертикаль, а они создавали еще одного монополиста”, - рассказал Рязанцев.

Он уверен, что за финансовый провал “УЗ” во втором полугодии 2020 год нужно спрашивать с главы госкомпании.

“Наверное не весь финансовый провал, который был в прошлом году на ответственности Жмака, но что касается второго полугодия, которое обычно дает компании дополнительный доход в сезон грузоперевозок – в прошлом году мы этого не видели, потому что они активно играли на понижении стоимости подвижного состава “УЗ”, - поясняет экс-сотрудник “УЗ”.

Дополнение

Сегодня 15 марта Наблюдательный совет “Укрзализныци” должен был рассмотреть компетентность Владимира Жмака на занимаемой должности руководителя госкомпании, но Жмак резко заболел.

18 марта его ждали на заседании специальной Временной следственной комиссии (ВСК), но стоит предположить, что и туда Жмак не пойдет, сославшись на больничный.

11 марта в отставку подал член правления “УЗ” Иракли Эзугбая, обвиненный в умышленном занижении тарифов на грузоперевозки – основного источника доходов госкомпании.

Помимо менеджмента “УЗ”, вопросы у ВСК вероятно будут и к правоохранителям, которые должны были следить за ситуацией в госкомпании.

В частности это касается НАБУ, которое в октябре прошлого года заключило с “УЗ” меморандум о совместной борьбе с коррупцией, но вместо этого проявляло “молчаливое согласие”. Ответственным по направлению был детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, которого сейчас причисляют к возможным противоправным схемам в "УЗ".