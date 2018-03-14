ГПУ просить Раду повернути кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко просить парламент прискорити процес, направлений на відновлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. Про це він заявив під час засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
“Внесено закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. При Януковичу цей злочин було переведено до адміністративної відповідальності... Це не нормально у воюючій країні — адміністративна відповідальність за нелегальний перетин кордону. Я би дуже просив прискорити цей процес”, — заявив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, у січні представники Frontex проінспектували український кордон.