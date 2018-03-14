ГПУ просить Раду повернути кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

“Внесено закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. При Януковичу цей злочин було переведено до адміністративної відповідальності... Це не нормально у воюючій країні — адміністративна відповідальність за нелегальний перетин кордону. Я би дуже просив прискорити цей процес”, — заявив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, у січні представники Frontex проінспектували український кордон.