ГПУ просить Раду повернути кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко просить парламент прискорити процес, направлений на відновлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. Про це він заявив під час засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.

“Внесено закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. При Януковичу цей злочин було переведено до адміністративної відповідальності... Це не нормально у воюючій країні — адміністративна відповідальність за нелегальний перетин кордону. Я би дуже просив прискорити цей процес”, — заявив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, у січні представники Frontex проінспектували український кордон.

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