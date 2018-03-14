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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 8446 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30709 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36399 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82651 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83735 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102857 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109828 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116888 просмотра

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ГПУ просит Раду вернуть уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

ГПУ просит Раду вернуть уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит парламент ускорить процесс, направленный на восстановление уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Об этом он заявил во время заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

"Внесение закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. При Януковиче это преступление было переведено к административной ответственности... Это ненормально в воюющей стране - административная ответственность за нелегальное пересечение границы. Я бы очень просил ускорить этот процесс", - заявил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, в январе представители Frontex проинспектировали украинскую границу.

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