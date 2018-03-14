ГПУ просит Раду вернуть уголовную ответственность за незаконное пересечение границы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит парламент ускорить процесс, направленный на восстановление уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Об этом он заявил во время заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
"Внесение закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. При Януковиче это преступление было переведено к административной ответственности... Это ненормально в воюющей стране - административная ответственность за нелегальное пересечение границы. Я бы очень просил ускорить этот процесс", - заявил Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, в январе представители Frontex проинспектировали украинскую границу.