ГПУ передала до суду справу "беркутівців", які катували активістів на стадіоні ім.Лобановського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт за фактом катування протестувальників, затриманих 19 січня 2014 на колонаді стадіону ім. В. Лобановського. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України до Печерського районного суду м. Києва направлено обвинувальний акт стосовно трьох колишніх працівників батальйону міліції особливого призначення (БМОП) “Беркут” ГУ МВС України у Харківській області, яким інкримінується вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.127 (катування) КК України.

Нагадаємо, колишні “беркутівці” обвинувачуються у вчиненні 19 січні 2014 на вул. М. Грушевського в м. Києві катування двох осіб, тобто умисному заподіянні їм сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій, вчинених з мотивів помсти після затримання цих протестувальників на колонаді стадіону ім. В. Лобановського, а також з метою залякування потерпілих та інших протестувальників.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 127 КК України, передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт екс-беркутівців до 30 квітня.

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