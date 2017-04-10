ГПУ передала до суду справу "беркутівців", які катували активістів на стадіоні ім.Лобановського

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України до Печерського районного суду м. Києва направлено обвинувальний акт стосовно трьох колишніх працівників батальйону міліції особливого призначення (БМОП) “Беркут” ГУ МВС України у Харківській області, яким інкримінується вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.127 (катування) КК України.

Нагадаємо, колишні “беркутівці” обвинувачуються у вчиненні 19 січні 2014 на вул. М. Грушевського в м. Києві катування двох осіб, тобто умисному заподіянні їм сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій, вчинених з мотивів помсти після затримання цих протестувальників на колонаді стадіону ім. В. Лобановського, а також з метою залякування потерпілих та інших протестувальників.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 127 КК України, передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт екс-беркутівців до 30 квітня.