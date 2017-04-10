ГПУ передала в суд дело "беркутовцев", которые пытали активистов на стадионе им.Лобановського

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в Печерский районный суд. Киева направлено обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников батальона милиции особого назначения (БМОН) "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области, которым инкриминируется совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст.127 (пытки) УК Украины.

Напомним, бывшие "беркутовцы" обвиняются в совершении 19 январе 2014 на ул. М.Грушевского в г. Киеве пытки двух человек, то есть умышленном причинении им сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий, совершенных по мотивам мести после задержания этих протестующих на колоннаде стадиона им. В. Лобановского, а также с целью запугивания потерпевших и других протестующих.

Справка: санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Как сообщал УНН, суд продлил арест экс-беркутовцев до 30 апреля.