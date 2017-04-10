ГПУ передала в суд дело "беркутовцев", которые пытали активистов на стадионе им.Лобановського

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45553 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103704 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159395 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117763 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117290 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113011 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104601 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107160 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103648 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154314 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 10129 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение по факту пыток протестующих, задержанных 19 января 2014 на колоннаде стадиона им. В. Лобановского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в Печерский районный суд. Киева направлено обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников батальона милиции особого назначения (БМОН) "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области, которым инкриминируется совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст.127 (пытки) УК Украины.

Напомним, бывшие "беркутовцы" обвиняются в совершении 19 январе 2014 на ул. М.Грушевского в г. Киеве пытки двух человек, то есть умышленном причинении им сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий, совершенных по мотивам мести после задержания этих протестующих на колоннаде стадиона им. В. Лобановского, а также с целью запугивания потерпевших и других протестующих.

Справка: санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Как сообщал УНН, суд продлил арест экс-беркутовцев до 30 апреля.

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