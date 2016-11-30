ГПУ направить запит до Росії на екстрадицію В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України направить запит на екстрадицію колишнього президента України Віктора Януковича, зважаючи на оголошену нещодавно йому підозру у державній зраді. Про це повідомив УНН заступник Генерального прокурора Євген Єнін.
"Звичайно будемо (звертатися з черговим запитом до Росії щодо екстрадиції В.Янукович - ред.)", – сказав він.
Водночас Є.Єнін уточнив, що Генпрокуратура вже отримала п’ять відмов стосовно цього.
Нагадаємо, Віктора Януковича викликали до слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 5 та 9 грудня на 10:00 на допит та для інших процесуальних дій як підозрюваного.