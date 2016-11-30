ГПУ направит запрос в Россию на экстрадицию В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины направит запрос на экстрадицию бывшего президента Украины Виктора Януковича, несмотря на объявленное недавно ему подозрение в государственной измене. Об этом сообщил УНН заместитель Генерального прокурора Евгений Енин.
"Конечно будем (обращаться с очередным запросом в Россию об экстрадиции В.Януковича - ред.)", - сказал он.
В то же время Е.Енин уточнил, что Генпрокуратура уже получила пять отказов по этому поводу.
Напомним, Виктора Януковича вызвали в следственный отдел Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины 5 и 9 декабря на 10:00 на допрос и для других процессуальных действий в качестве подозреваемого.