ГПУ направит запрос в Россию на экстрадицию В.Януковича

"Конечно будем (обращаться с очередным запросом в Россию об экстрадиции В.Януковича - ред.)", - сказал он.

В то же время Е.Енин уточнил, что Генпрокуратура уже получила пять отказов по этому поводу.

Напомним, Виктора Януковича вызвали в следственный отдел Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины 5 и 9 декабря на 10:00 на допрос и для других процессуальных действий в качестве подозреваемого.