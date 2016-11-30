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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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ГПУ направит запрос в Россию на экстрадицию В.Януковича

Киев • УНН

 • 14595 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины направит запрос на экстрадицию бывшего президента Украины Виктора Януковича, несмотря на объявленное недавно ему подозрение в государственной измене. Об этом сообщил УНН заместитель Генерального прокурора Евгений Енин.

ГПУ направит запрос в Россию на экстрадицию В.Януковича

"Конечно будем (обращаться с очередным запросом в Россию об экстрадиции В.Януковича - ред.)", - сказал он.

В то же время Е.Енин уточнил, что Генпрокуратура уже получила пять отказов по этому поводу.

Напомним, Виктора Януковича вызвали в следственный отдел Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины 5 и 9 декабря на 10:00 на допрос и для других процессуальных действий в качестве подозреваемого.

Украинские Национальные Новости

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