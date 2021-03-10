Готівки в обігу в Україні поменшало на більш ніж мільярд

Цитата:

"Після зростання готівки в обігу в середньому за 2020 рік на 23%, її обсяг з початку 2021 року знизився на 1,1 млрд гривень до 559,6 млрд гривень (з них 44,6 млрд гривень – у касах банків, 515,0 млрд гривень – поза банками). При цьому, частка готівки в структурі грошової маси М3 залишається найнижчою за останні 5 років (27,2% в середньому за 2020 рік)", - повідомив Данилишин.

Деталі

Зі слів Данилишина, факторами приросту готівки в 2020 році були:



завбачливість економічних агентів на тлі невизначеності та зниження мобільності під час карантинних обмежень,



процеси конвертації наявних валютних заощаджень (включаючи зменшення строкових валютних депозитів) на потреби споживання,



збільшення потреб у гривні для обслуговування потреб товарообороту у зв’язку з девальвацією національної валюти.



Доповнення

За даними НБУ, обсяг готівкових коштів в обігу поза банками за січень зменшився до 513,54 млрд грн, на 0,5% за місяць.