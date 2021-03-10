Наличных денег в обращении в Украине стало меньше на более чем миллиард
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Наличных денег в обращении в Украине с начала 2021 года стало меньше на 1,1 млрд грн - до 559,6 млрд гривен, по сравнению со значительным ростом этого показателя в прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на личный экспертный комментарий главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.
Цитата:
"После роста наличных денег в обращении в среднем в 2020 году на 23%, их объем с начала 2021 года снизился на 1,1 млрд гривен до 559,6 млрд гривен (из них 44,6 млрд гривен - в кассах банков, 515,0 млрд гривен - вне банков). При этом, доля наличных денег в структуре денежной массы М3 остается самой низкой за последние 5 лет (27,2% в среднем за 2020 год)", - сообщил Данилишин.
Детали
По словам Данилишина, факторами прироста наличных в 2020 году являются:
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- предусмотрительность экономических агентов на фоне неопределенности и снижения мобильности во время карантинных ограничений,
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- процессы конвертации имеющихся валютных сбережений (включая уменьшение срочных валютных депозитов) на нужды потребления,
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- увеличение потребностей в гривне для обслуживания потребностей товарооборота в связи с девальвацией национальной валюты.
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Дополнение
По данным НБУ, объем наличных средств в обращении вне банков за январь уменьшился до 513,54 млрд грн, на 0,5% за месяц.