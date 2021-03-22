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Держспоживслужба виміряла в Миколаєві небезпечні викиди "вимкненого" заводу

Держспоживслужба виміряла в Миколаєві небезпечні викиди "вимкненого" заводу

Київ • УНН

 • 16914 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Держспоживслужба провела в Миколаєві виміри небезпечних викидів заводу “Екотранс” в Миколаєві при вимкнених потужностях, про що повідомили очевидці в соцмережі Facebook, передає УНН.

Вони відзначили, що Держспоживслужба навіть не стала цього приховувати.

“Сьогодні робила заміри Держспоживслужба. При цьому співробітники проводили заміри, бачили, що завод на момент вимірів був зупинений повністю, проте виміри все одно зробили. На питання чи будуть вони вказувати в протоколах, що виміри проводилися при вимкнених потужностях, відповіли, що цього вони відображати не будуть і виміри будуть вважатися виконаними при увімкненому заводі”, — зазначила Тетяна Пономаренко.


Інші коментатори виступили за звільнення непрофесійних кадрів Держспоживслужби: “Я вважаю, що варто піднімати питання про професійну непридатність керівника Держпродспоживслужби, і звільнення з посади з негативними рекомендаціями”, “Підтримую! Скажімо немає корупції і не мають відповідної кваліфікації фахівців, які нині займають високі посади! Їм не місце в нашому місті!”.

Довідка

“Екотранс” — маслоекстракційний завод, виробничий майданчик одного з найбільших в Україні маслопереробників “Зерноторговельної компанії Олсідз Україна”.

Доповнення

Тривалий час жителі Миколаєва скаржилися на діяльність заводу в органи місцевої влади. Минулого тижня миколаївська облдержадміністрація подала в суд на “Екотранс” — вимагає анулювати дозвіл на роботу заводу

Контекст

Главу Держспоживслужби Владиславу Магалецьку критикують за кадрову політику, в результаті якої управляти регіональними службами призначають людей з сумнівною репутацією.

“Призначення на посади в таких відповідальних структурах, що стосуються навколишнього середовища, життя і здоров’я людей відбувається хаотично і без урахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби і інших її структурних підрозділів в основному некомпетентно. А призначення таких некомпетентних людей призводить до прийняття неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять навколишньому середовищу”, — говорить голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

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