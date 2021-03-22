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Госпотребслужба замерила в Николаеве опасные выбросы "выключенного" завода

Госпотребслужба замерила в Николаеве опасные выбросы "выключенного" завода

Киев  •  УНН

 • 16904 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Госпотребслужба провела в Николаеве замеры опасных выбросов завода “Экотранс” в Николаеве при выключенных мощностях, о чем сообщили очевидцы в соцсети Facebook, передает УНН.

Они отметили, что Госпотребслужба даже не стала этого скрывать.

“Сегодня делала замеры Госпотребслужба. При этом сотрудники проводившие замеры, видели, что завод на момент замеров был остановлен полностью, однако замеры все равно произвели. На вопросы будут ли они указывать в протоколах, что замеры проводились при выключенных мощностях, ответили, что этого они отображать не будут и замеры будут считаться выполненными при выключенном заводе”, — отметила Татьяна Пономаренко.


Другие комментаторы выступили за увольнение непрофессиональных кадров Госпотребслужбы: “Я считаю, что стоит поднимать вопрос о профессиональной непригодности руководителя Держрпроживслужбы, и освобождение от должности с негативными рекомендациями”, “Поддерживаю! Скажем нет коррупции и неквалифицированным специалистам, занимающим высокие должности! Им не место в нашем городе!”.

Справка

“Экотранс” — маслоэкстракционный завод, производственная площадка одного из крупнейших в Украине маслопереработчиков “Зерноторговой компании Олсидз Украина”.

Дополнение

Длительное время жители Николаева жаловались на деятельность завода в органы местной власти. На прошлой неделе николаевская облгосадминистрация подала в суд на “Экотранс” — требует аннулировать разрешение на работу завода

Контекст

Главу Госпотребслужбы Владиславу Магалецкую критикуют за кадровую политику, в результате которой управлять региональными службами назначают людей с сомнительной репутацией.

“Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающихся окружающей среды, жизни и здоровья людей происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентно. А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде”, — говорит Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Украинские Национальные Новости

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