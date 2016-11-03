Господарський суд Києва повторно визнав законним право власності столичного забудовника на землю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Господарський суд міста Києва, розглянувши позов прокурора до КМДА та компанії БЦ “Діамант хол” щодо законності державного акту на право власності земельною ділянкою за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1, став на сторону компанії-забудовника. Про це йдеться у відповідному рішенні суду, передає УНН з посиланням на дані Реєстру судових рішень.
Таким чином, компанія БЦ “Діамант хол” повторно у судовому порядку довела, що володіє належною їй земельною ділянкою, де були розпочаті будівельні роботи, на законних підставах.
Крім того, Господарським судом м. Києва були скасовані заходи до забезпечення позову, вжиті раніше за клопотанням прокурора.
Нагадаємо,у серпні Київський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким підтвердив, що земельна ділянка за адресою вул. Круглоуніверситетська, 2/1 належить забудовнику на законних підставах.
Пізніше, законність забудови на Бессарабській площі розглянув Вищий господарський суд.
Суддя В.Швець, скерував зазначену справу на новий розгляд до Господарського суду міста Київ.
Також нагадаємо, згідно з документами Державної архітектурної інспекції України, на виконання будівельних робіт за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1 наявний відповідний дозвіл.
Крім того, БЦ “Діамант хол” також виграв суд у КП “Київблагоустрій”.