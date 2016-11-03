Хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика на землю

Таким образом, компания БЦ "Диамант холл" повторно в судебном порядке доказала, что обладает принадлежащим ему земельным участком, где были начаты строительные работы, на законных основаниях.

Кроме того, Хозяйственным судом г.Киева были отменены меры к обеспечению иска, принятые ранее по ходатайству прокурора.

Напомним, в августе Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес решение, которым подтвердил, что земельный участок по адресу ул. Круглоуниверситетская, 2/1 принадлежит застройщику на законных основаниях .

Позже, законность застройки на Бессарабской площади рассмотрел Высший хозяйственный суд .

Судья В.Швец, направил указанное дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.

Также напомним, согласно документам Государственной архитектурной инспекции Украины, на выполнение строительных работ по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1 есть соответствующее разрешение.

Кроме того, БЦ "Диамант холл" также выиграл суд у КП "Киевблагоустройство" .