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15 марта, 19:03 • 114265 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163919 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136356 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика на землю

Хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика на землю

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Хозяйственный суд города Киева, рассмотрев иск прокурора до КГГА и компании БЦ "Диамант холл" относительно законности государственного акта на право собственности земельным участком по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1, стал на сторону компании-застройщика. Об этом говорится в соответствующем решении суда, передает УНН со ссылкой на данные Реестра судебных решений.

Таким образом, компания БЦ "Диамант холл" повторно в судебном порядке доказала, что обладает принадлежащим ему земельным участком, где были начаты строительные работы, на законных основаниях.

Кроме того, Хозяйственным судом  г.Киева были отменены меры к обеспечению иска, принятые ранее по ходатайству прокурора.

Напомним, в августе Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес решение, которым подтвердил, что земельный участок по адресу ул. Круглоуниверситетская, 2/1 принадлежит застройщику на законных основаниях .

Позже, законность застройки на Бессарабской площади рассмотрел Высший хозяйственный суд .

Судья В.Швец, направил указанное дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.

Также напомним, согласно документам Государственной архитектурной инспекции Украины, на выполнение строительных работ по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1 есть соответствующее разрешение.

Кроме того, БЦ "Диамант холл" также выиграл суд у КП "Киевблагоустройство" .

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