Google заплатить 170 млн доларів за порушення конфіденційності дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Корпорація Google заплатить штраф у розмірі 170 млн доларів за порушення закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Федеральної торгової комісії (FTC) США.
За версією FTC і прокуратури штату Нью-Йорк, відеохостинг YouTube, що належить Google, незаконно збирав персональні дані дітей віком до 13 років без згоди їхніх батьків. Отже, корпорація порушила закон про захист особистих відомостей про дітей в інтернеті (COPPA). Зі згаданої суми 136 млн отримає FTC, ще 34 млн - прокуратура Нью-Йорка.
Як зазначають у FTC, 136 млн - це найбільший штраф, виплачений комісії за всю історію існування закону COPPA, який був прийнятий в США в 1998 році.
Google вже погодився виплатити цей штраф.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральна торгова комісія (ФТК) США затвердила угоду з американською корпорацією Google, за умовами якого компанія повинна виплатити штраф у розмірі приблизно 200 млн доларів за порушення законів про захист особистих даних неповнолітніх.