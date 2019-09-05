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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 88157 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114987 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106741 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113358 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121095 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148927 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149126 просмотра

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Актуальное
Google заплатит 170 млн долларов за нарушение конфиденциальности детей

Google заплатит 170 млн долларов за нарушение конфиденциальности детей

Киев  •  УНН

 • 13905 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Корпорация Google заплатит штраф в размере 170 млн долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

По версии FTC и прокуратуры штата Нью-Йорк, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, незаконно собирал персональные данные детей до 13 лет без согласия их родителей. Итак, корпорация нарушила закон о защите личных сведений о детях в интернете (COPPA). Из упомянутой суммы 136 млн получит FTC, еще 34 млн - прокуратура Нью-Йорка.

Как отмечают в FTC, 136 млн - это крупнейший штраф, выплаченный комиссии за всю историю существования закона COPPA, который был принят в США в 1998 году.

Google уже согласился выплатить этот штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США утвердила соглашение с американской корпорацией Google, по условиям которого компания должна выплатить штраф в размере примерно 200 млн долларов за нарушение законов о защите личных данных несовершеннолетних.

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