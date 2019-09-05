Google заплатит 170 млн долларов за нарушение конфиденциальности детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Корпорация Google заплатит штраф в размере 170 млн долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Федеральной торговой комиссии (FTC) США.
По версии FTC и прокуратуры штата Нью-Йорк, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, незаконно собирал персональные данные детей до 13 лет без согласия их родителей. Итак, корпорация нарушила закон о защите личных сведений о детях в интернете (COPPA). Из упомянутой суммы 136 млн получит FTC, еще 34 млн - прокуратура Нью-Йорка.
Как отмечают в FTC, 136 млн - это крупнейший штраф, выплаченный комиссии за всю историю существования закона COPPA, который был принят в США в 1998 году.
Google уже согласился выплатить этот штраф.
Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США утвердила соглашение с американской корпорацией Google, по условиям которого компания должна выплатить штраф в размере примерно 200 млн долларов за нарушение законов о защите личных данных несовершеннолетних.