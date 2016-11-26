Google створить музичний фестиваль у віртуальній реальності
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Корпорація Google створить музичний фестиваль, який буде транслюватися в режимі реального часу з підтримкою технології віртуальної реальності, передає УНН з посиланням на Fact.
Повідомляється, що GOODFest стане першим для компанії досвідом самостійної організації живих виступів музикантів. Фестиваль розпочнеться 29 листопада і пройде в п’яти різних містах.
В line up заявлені проект Gogol Bordello, репер D. R. A. M. і Нік Зіннер, гітарист американської інді-групи Yeah Yeah Yeahs. Інші учасники будуть оголошені пізніше.
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Кожен концерт має свою тематику. Приміром, колектив Gogol Bordello буде “грати для людства”, а D.R.A.M. — “Землі”.
Всі виступи транслюватимуться на YouTube-каналі і в Facebook корпорації, а власники гаджетів на платформі Android зможуть використовувати шоломи віртуальної реальності, щоб “відвідати” фестиваль.