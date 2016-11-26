Google создаст музыкальный фестиваль в виртуальной реальности

Сообщается, что GOODFest станет первым для компании опытом самостоятельной организации живых выступлений музыкантов. Фестиваль начнется 29 ноября и пройдет в пяти разных городах.

В line up заявленные проект Gogol Bordello, рэпер DRAM и Ник Зиннер, гитарист американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs. Другие участники будут объявлены позже.

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Каждый концерт имеет свою тематику. К примеру, коллектив Gogol Bordello будет "играть для человечества", а DRAM - "Земля".

Все выступления будут транслироваться на YouTube-канале и в Facebook корпорации, а владельцы гаджетов на платформе Android смогут использовать шлемы виртуальной реальности, чтобы "посетить" фестиваль.