Google создаст музыкальный фестиваль в виртуальной реальности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Корпорация Google создаст музыкальный фестиваль, который будет транслироваться в режиме реального времени с поддержкой технологии виртуальной реальности, передает УНН со ссылкой на Fact.
Сообщается, что GOODFest станет первым для компании опытом самостоятельной организации живых выступлений музыкантов. Фестиваль начнется 29 ноября и пройдет в пяти разных городах.
В line up заявленные проект Gogol Bordello, рэпер DRAM и Ник Зиннер, гитарист американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs. Другие участники будут объявлены позже.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google изменит свою корпоративную политику
Каждый концерт имеет свою тематику. К примеру, коллектив Gogol Bordello будет "играть для человечества", а DRAM - "Земля".
Все выступления будут транслироваться на YouTube-канале и в Facebook корпорации, а владельцы гаджетов на платформе Android смогут использовать шлемы виртуальной реальности, чтобы "посетить" фестиваль.